L’Atalanta Bergame a annoncé, lundi soir, la fin de sa collaboration avec son entraîneur croate Ivan Juric, au lendemain de la défaite de son équipe face à Sassuolo (3-0) lors de la 11ᵉ journée du championnat d’Italie.

Dans un communiqué, le club a précisé que cette décision concerne également ses principaux adjoints : Matteo Paro, Miguel Veloso, Paolo Barbero, Stjepan Ostojic et Michele Orecchio.

Des résultats jugés insuffisants

Arrivé à Bergame cet été pour succéder à Gian Piero Gasperini, parti à l’AS Rome après sept saisons marquées par de nombreux succès, Juric (50 ans) n’a pas réussi à imprimer sa marque. Sous sa direction, la “Dea” n’a remporté que quatre victoires toutes compétitions confondues (deux en Serie A, deux en Ligue des champions) sur quinze matchs disputés depuis août.

En championnat, l’équipe reste sur deux revers consécutifs et occupe la 13ᵉ place du classement, à onze points du leader.

Une succession déjà à l’étude

Selon plusieurs échos relayés par les médias italiens [à vérifier], la direction de l’Atalanta envisagerait de confier l’équipe à Raffaele Palladino, sans club depuis son départ de la Fiorentina, où il n’a officié qu’une saison.

Cette décision fait de l’Atalanta le quatrième club de Serie A à changer d’entraîneur cette saison, après la Juventus Turin (Igor Tudor remplacé par Luciano Spalletti), le Genoa (Patrick Vieira par Daniele De Rossi) et la Fiorentina (Stefano Pioli par Paolo Vanoli).