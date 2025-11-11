La sélection tunisienne des moins de 17 ans s’est officiellement qualifiée pour les seizièmes de finale de la Coupe du monde U17 (édition 2025). Malgré une troisième place dans le groupe D, la Tunisie fait partie des huit meilleures équipes classées troisièmes, ce qui lui ouvre les portes du tour suivant.

Un parcours solide malgré deux revers

Les jeunes Aiglons ont terminé la phase de groupes avec trois points et une différence de buts positive (+3). Après un large succès (6-0) face aux Fidji, les Tunisiens se sont inclinés de justesse contre l’Argentine (0-1) puis contre la Belgique (0-2). Ce bilan, associé à la qualité offensive démontrée lors du premier match, leur permet d’intégrer le tableau final.

Les équipes déjà qualifiées pour les 16es

Outre la Tunisie, plusieurs nations ont validé leur billet pour les seizièmes de finale, dont le Portugal, l’Argentine, l’Italie, le Brésil, la Zambie, l’Autriche, les États-Unis, l’Irlande, la Belgique, le Japon, le Sénégal, la Croatie, l’Afrique du Sud, l’Égypte, le Venezuela, la Suisse, la Corée du Sud, la Corée du Nord, le Maroc, la Colombie et l’Allemagne.

Le classement final des troisièmes sera confirmé à l’issue des derniers matchs de la phase de groupes.