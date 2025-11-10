La Cour d’appel de Paris a ordonné, lundi, la remise en liberté de Nicolas Sarkozy, détenu depuis le 21 octobre à la prison de la Santé dans le cadre de l’affaire dite du financement libyen de sa campagne présidentielle de 2007. L’ancien chef de l’État français, âgé de 70 ans, reste placé sous contrôle judiciaire dans l’attente de son procès en appel.

Un tournant dans une affaire judiciaire sans précédent

Cette décision marque une nouvelle étape dans une procédure considérée comme historique en France. Nicolas Sarkozy avait été condamné le 25 septembre dernier à cinq ans de prison ferme, assortis d’un mandat de dépôt et d’une exécution provisoire, par le tribunal correctionnel de Paris.

Le jugement, inédit pour un ancien président de la République, l’avait reconnu coupable d’« association de malfaiteurs » dans le cadre du présumé financement libyen de sa campagne électorale de 2007.

Une demande de libération rapidement déposée

Les avocats de l’ancien chef de l’État avaient déposé dès le 21 octobre une demande de libération, quelques heures après son incarcération. Cette démarche s’appuyait sur l’argument d’une détention jugée disproportionnée au regard de l’état de santé et de la situation personnelle de leur client. La Cour d’appel a tranché en faveur de la remise en liberté, tout en imposant des mesures de contrôle strictes, dont les détails n’ont pas été précisés.

Un dossier sensible pour la justice française

L’affaire du financement libyen, qui implique également plusieurs anciens collaborateurs de Nicolas Sarkozy, demeure l’un des dossiers politico-judiciaires les plus sensibles de ces dernières années. Le procès en appel, dont la date n’a pas encore été fixée, devra déterminer si les charges retenues par le tribunal correctionnel seront confirmées ou infirmées.

Ce rebondissement judiciaire relance le débat sur la responsabilité pénale des anciens dirigeants et sur les limites du financement politique en France.