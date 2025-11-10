Téléchargez votre Exemplaire de WMC LEMAG

L’été 2025 dresse un bilan contrasté : l’inflation recule à 5,3 %, mais la circulation fiduciaire atteint 26 milliards TND, signe d’une économie très “cash”. Le déficit commercial s’élargit à –9,4 milliards TND, tandis que la filière olive subit des prix divisés par deux malgré des volumes records. L’énergie reste fragile (pétrole –13 %, gaz –8,6 %) et la dette extérieure progresse à 7 765 MDT.

Malgré le relèvement de la note souveraine à B-, les déséquilibres persistent.

Cap 2026 : bancariser, élargir l’assiette, sécuriser l’énergie, valoriser les filières et exécuter une stratégie claire et mesurable.

[Télécharger] [Retour au Kiosque]…

Télécharger (PDF, Inconnu)

[Télécharger] [Retour au Kiosque]…