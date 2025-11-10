Le marché a entamé ce début de semaine dans le vert. Le benchmark a pris 0,27 % à 12 756,6 points dans un volume de 5 MD, soutenu par une transaction de bloc de 1 MD sur le titre, selon l’analyse de l’intermédiaire en bourse, Tunisie Valeurs.

Le titre SIAME s’est offert la meilleure performance de la séance. L’action de la société s’est hissée de 5,7 % à 2,620 D, dans un volume limité de 13 mille dinars.

Sans faire l’objet de transactions sur la séance, le titre SITS s’est retrouvé dans le palmarès des meilleures performances. L’action s’est bonifiée de 4,1 % à 3,320 D.

Le titre CIMENTS DE BIZERTE s’est placé en lanterne rouge du Tunindex. L’action a trébuché de 4,3 % à 0,450 D, dans de maigres échanges de 2 mille dinars.

Du côté des baisses, le titre UADH a accusé une glissade de 3,6 % à 0,540 D. L’action a amassé un volume limité de 2 mille dinars sur la séance.

POULINA GROUP HOLDING a été la valeur la plus échangée de la séance en amassant un volume de 1,2 MD. Le titre s’est maintenu à l’équilibre à 16,890D.