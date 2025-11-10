Â Ce qui sâ€™est rÃ©cemment jouÃ© au Tribunal correctionnel de Nanterre sâ€™agissant de lâ€™affaire Tarek Ben Ammar/Technicolor nâ€™est quâ€™un Ã©pisode dâ€™une longue saga judiciaire entamÃ©e il y a plus de douze ans.

Ben Ammar, actionnaire de Quinta Industries avec Technicolor, condamnÃ© en premiÃ¨re instance pour le remboursement dâ€™un compte courant dâ€™associÃ©, estime toute lâ€™affaire absurde et juridiquement infondÃ©e.

Ã€ la suite de 7 ans de nÃ©gociations pour entrer au capital du groupe technique Quinta Industries, Technicolor, par des agissements malhonnÃªtes avait prÃ©cipitÃ© la liquidation du groupe en 2011, pour le racheter Ã la barre en 2012, pour trois francs six sous. En plus, le procÃ¨s intentÃ© par Ben Ammar contre Technicolor depuis toutes ces annÃ©es n’a Ã©videmment pas abouti puisque Technicolor a fait faillite !

Pour Tarek Ben Ammar, la procÃ©dure judiciaire nâ€™aurait jamais dÃ» exister. Â Le concernÃ© annonce quâ€™il fera appel sâ€™appuyant sur deux Ã©lÃ©ments quâ€™il juge irrÃ©futables : dâ€™une part, parce que le remboursement dâ€™un compte courant dâ€™associÃ© nâ€™est plus une infraction pÃ©nale depuis la loi du 25 janvier 1985 et dâ€™autre part parce quâ€™il nâ€™a jamais Ã©tÃ© dirigeant de fait de Quinta Industries depuis 2011, comme lâ€™a confirmÃ© la Cour dâ€™appel de Versailles en 2018.

Pour rappel, Technicolor a Ã©tÃ© mis en examen en dÃ©cembre 2019.Â La raison en Ã©tait : Â escroquerie au jugement et abus de confiance, en lien avec le rachat de Quinta Industries par Technicolor en 2012, aprÃ¨s la faillite de cette derniÃ¨re en 2011.

Faut-il rappeler, par ailleurs, que dans lâ€™organisation judiciaire franÃ§aise, la cour dâ€™appel de Versailles se situe hiÃ©rarchiquement au-dessus du tribunal judiciaire de Nanterre. En tant que juridiction de second degrÃ©, elle est investie du pouvoir de rÃ©examiner les dÃ©cisions rendues par les tribunaux de premiÃ¨re instance relevant de son ressort, dont celui de Nanterre. Tandis que ce dernier statue en premier ressort, la cour dâ€™appel exerce une compÃ©tence Ã©largie sur lâ€™ensemble des recours formÃ©s contre les jugements initiaux, assurant ainsi une fonction essentielle de rÃ©gulation et dâ€™harmonisation des dÃ©cisions judiciaires.

Dans ce cadre, que faut-il comprendre lorsquâ€™un tribunal infÃ©rieur, tel que celui de Nanterre, rend un jugement incriminant une personnalitÃ© â€” en lâ€™occurrence Tarak Ben Ammar â€” alors que la cour dâ€™appel de Versailles, juridiction supÃ©rieure, lâ€™a expressÃ©ment blanchi pour les mÃªmes motifs ? Une telle divergence interroge non seulement la cohÃ©rence des apprÃ©ciations judiciaires, mais aussi la portÃ©e rÃ©elle dâ€™un jugement rendu en premiÃ¨re instance face Ã une dÃ©cision dâ€™appel qui, par nature, prÃ©vaut dans lâ€™ordre juridictionnel.

Il ne sâ€™agit donc pas dâ€™une fin, mais dâ€™un tournant. Le jugement rendu la semaine derniÃ¨re ne saurait clore le dÃ©bat, et encore moins entÃ©riner une vÃ©ritÃ© judiciaire. Le combat continue, et la suite se jouera en appel. Câ€™est donc incomprÃ©hensible

Faut-il voir dans le traitement rÃ©servÃ© Ã Tarak Ben Ammar les signes dâ€™un dÃ©lit de faciÃ¨s, alors mÃªme quâ€™il a rachetÃ© les Studios de Paris en 2022, Ã©vitant leur liquidation, avant de les mettre Ã disposition des organisateurs des Jeux olympiques de 2024 ?

Ce qui est sÃ»r, câ€™est que porter en soi une part du monde arabe tout en rayonnant sur la scÃ¨ne mÃ©diatique mondiale nâ€™est pas sans heurter les sensibilitÃ©s de certains lobbys puissants en France.

A.B.A