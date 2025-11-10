Le groupe pharmaceutique Hikma vient d’inaugurer sa troisième unité de production en Tunisie, implantée à Sidi Thabet. Ce nouvel investissement, estimé à 50 millions de dinars, marque une étape stratégique dans le développement industriel du groupe dans le pays. Bien positionnés dans la fabrication de médicaments cardiovasculaires, antibiotiques et neurologiques, les laboratoires Hikma pourront grâce à la nouvelle usine renforcer les capacités de production locales et soutenir l’exportation vers les marchés internationaux, notamment africains.

À l’occasion de l’inauguration, le ministre de la Santé, Dr Mustapha Ferjani, a salué la qualité des compétences médicales et pharmaceutiques tunisiennes. Il a également souligné l’importance croissante des exportations des laboratoires Hikma, tout en annonçant une mesure phare : la réduction significative des délais de délivrance des autorisations de mise sur le marché (AMM).

Désormais, ces délais devraient osciller entre six mois et un an après le dépôt des dossiers auprès de l’Agence nationale des médicaments. Pour précision cette agence joue un rôle central dans la coordination des acteurs du secteur pharmaceutique, avec pour objectif de simplifier les démarches administratives et d’encourager les investissements étrangers. Présent en Tunisie depuis plus de 35 ans, Hikma emploie actuellement plus de 320 personnes, avec un taux d’encadrement élevé.

L’ouverture de cette troisième usine devrait permettre la création de nouveaux postes et renforcer la capacité d’exportation du groupe. Un signal fort pour l’industrie pharmaceutique tunisienne, qui confirme son attractivité et son potentiel à l’échelle régionale.

Nous y reviendrons

A.B.A