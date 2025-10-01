La Tunisie couvre désormais environ 75 % de ses besoins nationaux en médicaments, grâce à un secteur des industries pharmaceutiques qui compte plus de 40 unités de fabrication et génère plus de huit mille emplois, a annoncé ce mardi la cheffe de cabinet de la ministre de l’Industrie, des Mines et de l’Énergie, Afef Chachi Tayari. Elle s’exprimait lors de l’ouverture d’un forum sur l’industrie des médicaments biologiques à Sidi Thabet.

Le secteur a exporté pour 340 millions de dinars de produits en 2024 et vise désormais à développer la production de biosimilaires, médicaments biologiques de similitude à moindre coût, l’objectif ultime étant de réduire la dépendance aux importations et d’ouvrir de nouvelles perspectives d’exportation vers l’Afrique et l’Europe.

Organisé par le BiotechPole de Sidi Thabet sous l’égide des ministères de l’Industrie et de la Santé, en partenariat avec la GIZ, l’Association tunisienne des médicaments génériques (ATMG) et la Chambre nationale des industries pharmaceutiques (CNIP), le forum réunit experts, industriels et autorités sanitaires pour définir une feuille de route stratégique et élaborer un guide d’enregistrement des biosimilaires, en coordination avec l’Agence nationale du médicament et des produits de santé (ANMPS).

Ce développement dépend d’une vision commune pour intégrer le secteur dans les chaînes de valeur mondiales, tout en respectant les normes internationales de qualité en vigueur. Par ailleurs, le ministère prépare un pacte de compétitivité pour renforcer la compétitivité de l’industrie pharmaceutique tunisienne.

Étaient présents à ce forum, l’ambassadeur de l’Union européenne en Tunisie, Giuseppe Perrone, le directeur général de la Santé, Abderrazek Bouzouita, et le PDG du BiotechPole, Wajdi Souilem, aux côtés de nombreux experts et professionnels du secteur.