Le budget alloué à la mission spéciale du ministère de l’intérieur au titre du projet du Budget de l’Etat pour l’année 2026 est estimé à environ 6304 ,800 millions de dinars, soit une hausse de 5% par rapport au budget 2025.

Selon le rapport présenté, lundi, lors de la séance plénière du Parlement, par la Commission de la défense, de la sécurité et des forces armées et la Commission du règlement intérieur , de l’immunité et des affaires juridiques au Conseil National des Régions et des Districts (CNRD) , les dépenses du ministère sont réparties comme suit :

-Salaires : 4160,800 millions de dinars

-Gestion : 374,925 millions de dinars

-Interventions : 1323,725 millions de dinars

-Investissement : 380,350 millions de dinars

Les crédits sont répartis selon les programmes comme suit:

– Programme de la sécurité nationale : 2459,316 millions de dinars

– Programme de la Garde Nationale : 1664,455 millions de dinars

– Programme de la protection civile : 373,650 millions de dinars

– Programme des Affaires Locales : 1132,065 millions de dinars

– Programme de supervision et appui : 610,314 millions de dinars

Selon le budget proposé pour l’année 2026, l’enveloppe allouée à l’investissement a enregistré une hausse de 57% par rapport à l’année 2025.

Elle sera consacrée à l’acquisition de moyens de transport et des équipements au profit des programmes de la sécurité, la garde nationale et le contrôle.

Les investissements concerneront aussi la construction de centres , des casernes , de deux académies pour la police et la garde nationale en plus du développement du système de travail de la police technique et scientifique.

Parmi les missions programmées, le recrutement de 2900 agents au titre de l’année 2026 réparti comme suit 1000 pour la sécurité nationale, 1500 pour la garde nationale et 400 pour la protection civile.