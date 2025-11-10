Le Racing Club de Strasbourg a renoué avec la victoire dimanche, en s’imposant 2-0 à domicile face au LOSC Lille, lors de la 12ᵉ journée de Ligue 1. Une performance aboutie portée par un doublé du capitaine Emanuel Emegha (33ᵉ, 62ᵉ), qui permet aux Alsaciens de remonter à la 4ᵉ place du classement avec 22 points.

Sous la direction de l’entraîneur anglais Liam Rosenior, Strasbourg confirme sa bonne dynamique après sa victoire européenne la semaine précédente contre BK Häcken (1-2) en Conference League. Avec ce nouveau succès, le Racing devance désormais Lille (6ᵉ, 20 points) et s’installe dans le haut du tableau.

Le PSG s’impose à Lyon dans les arrêts de jeu

En clôture de la journée, le Paris Saint-Germain a arraché une victoire difficile mais précieuse à Lyon (3-2). Le but décisif est venu dans le temps additionnel, signé Joao Neves, auteur d’une frappe victorieuse qui a scellé le sort de la rencontre.

Privé de plusieurs cadres blessés (Hakimi, Dembélé, Doué…), le PSG a démontré sa profondeur d’effectif. Ce succès permet aux Parisiens, champions d’Europe en titre, de consolider leur première place avec 27 points, deux longueurs devant l’Olympique de Marseille (25 pts), large vainqueur de Brest samedi (3-0).

Metz confirme, Auxerre s’enlise

En bas du classement, le FC Metz poursuit son redressement. Les Messins ont battu Nice (2-1), signant leur troisième victoire consécutive, une série qui leur permet de sortir de la zone rouge.

À l’opposé, l’AJ Auxerre continue de s’enfoncer. Battue par le SCO Angers (0-2), l’équipe bourguignonne reste lanterne rouge et voit son retard s’aggraver.

Tous les résultats de la 12ᵉ journée

Samedi :

Marseille – Brest : 3-0

Le Havre – Nantes : 1-1

Monaco – Lens : 1-4

Dimanche :

Lorient – Toulouse : 1-1

Metz – Nice : 2-1

Angers – Auxerre : 2-0

Paris FC – Rennes : 0-1

Strasbourg – Lille : 2-0

Lyon – Paris SG : 2-3