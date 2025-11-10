Le FC Barcelone a décroché une victoire précieuse sur le terrain du Celta Vigo (4-2), dimanche soir, lors de la 13ᵉ journée de Liga. Encore perfectibles en défense, les Catalans ont pu compter sur un triplé de Robert Lewandowski pour revenir à trois points du Real Madrid, tenu en échec par le Rayo Vallecano (0-0).

Lewandowski retrouve son efficacité

De retour dans le onze de départ après une blessure contractée avec la sélection polonaise il y a moins d’un mois, Robert Lewandowski a signé une prestation majuscule. À 37 ans, l’avant-centre a transformé un penalty dès la 9ᵉ minute, avant de doubler la mise à la 38ᵉ et de s’offrir un troisième but de la tête à la 73ᵉ minute.

Ce triplé, le premier de sa saison, relance non seulement le joueur sur le plan personnel mais permet aussi au Barça de réduire l’écart avec son rival madrilène, toujours leader du championnat avec 31 points.

Une défense catalane toujours fragile

Malgré cette victoire, les hommes de Xavi Hernandez ont affiché des faiblesses défensives récurrentes. Leur bloc haut a laissé des espaces exploités par les attaquants galiciens. Sergio Carreira a d’abord égalisé à la 12ᵉ minute, avant que Borja Iglesias ne profite d’une nouvelle erreur pour remettre le Celta à hauteur à la 43ᵉ.

Mais le champion d’Espagne en titre a réagi avant la pause. L’Anglais Marcus Rashford, impliqué sur trois des quatre réalisations, a délivré un centre dévié repris du droit par Lamine Yamal (45ᵉ+4), offrant un avantage crucial avant la mi-temps.

Une victoire capitale avant la trêve

En seconde période, le Barça a maîtrisé les débats et scellé sa victoire sur la troisième réalisation de Lewandowski. Ce succès, le neuvième de la saison, replace le club catalan dans la course au titre avant la trêve internationale.