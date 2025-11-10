La Juventus Turin a été tenue en échec (0-0) par son voisin du Torino, samedi soir, lors du derby de la 11ᵉ journée du championnat d’Italie. Les Bianconeri, qui restaient sur deux succès consécutifs en Serie A, ont cette fois manqué d’efficacité face à un adversaire bien organisé.

Le Torino proche de l’exploit

Les hommes d’Ivan Jurić ont longtemps cru pouvoir décrocher leur première victoire à l’extérieur face à la Juve depuis 1995. Le gardien turinois Michele De Gregorio a toutefois sauvé son équipe à la 62ᵉ minute d’un superbe arrêt sur une tentative du Torino.

De leur côté, les joueurs de Luciano Spalletti ont manqué de tranchant offensif, malgré la titularisation pour la troisième fois d’affilée de Dusan Vlahovic. L’attaquant serbe, toujours en manque de réussite, n’a pas pesé sur la rencontre.

Un quatrième nul pour la Juventus

Entré en jeu en seconde période, Jonathan David a eu la plus belle occasion pour les Bianconeri, mais son tir est passé de peu à côté (70ᵉ). Avec ce quatrième nul de la saison, la Juventus (5ᵉ, 19 pts) grappille une place provisoire au classement, à trois longueurs des leaders Milan et Naples, ce dernier affrontant Bologne ce dimanche.