Le budget alloué à la mission spéciale de la présidence du gouvernement, dans le cadre du budget de l’État pour l’année 2026 est estimé à environ 359,319 millions de dinars, selon le rapport commun élaboré par la commission d’organisation administrative, Développement, Digitalisation, Gouvernance et lutte contre la Corruption au sein de l’Assemblée des Représentants du Peuple (ARP) et la commission des Plans de Développement et des Grands Projets au sein du Conseil National des Régions et des Districts (CNRD).

Le projet de budget a été présenté, samedi après-midi, lors de la séance plénière commune des deux chambres parlementaires.

Le budget alloué à la présidence du gouvernement au titre de l’année 2026 a enregistré une hausse de 5,97% par rapport à 2025 (339,048 millions de dinars).

Les dépenses de la présidence du gouvernement sont réparties comme suit :

-Salaires : 223,276 millions de dinars

-Gestion : 75,661 millions de dinars

-Interventions : 52,308 millions de dinars

-Investissement : 8,120 millions de dinars

Les crédits sont répartis selon les programmes comme suit:

– Programme de supervision : 17,259 millions de dinars

– Programme Information, Communication et Formation : 193,438 millions de dinars

– Programme de gestion dans le section public : 14,152 millions de dinars

– Programme de modernisation des services administratifs : 2,130 millions de dinars

– Programme leadership et appui : 68,322 millions de dinars

– Programme de contrôle : 64,014 millions de dinars