L’importance de renouer le dialogue entre les arts plastiques et le théâtre a été mise en relief lors d’une rencontre-débat autour de l’exposition “Scènes, la théâtralisation dans l’œuvre de Adel Megdiche”, organisée vendredi à la Salle le 4ème Art à Tunis, en présence des personnes qui ont l’ont côtoyé, un rendez-vous animé par Sami Ben Ameur en présence d’artistes et intellectuels à l’instar de Saber Bahri, Habib Bida, Mohamed Mediouni, Habib Salha, Zhour Gargour, Hamdi Hmaidi et Hassan Mouadhen.

Organisée dans le cadre de la 3ème édition du Festival National du Théâtre Tunisien “Saisons de la Création” (du 24 octobre au 8 novembre 2025) en partenariat avec le Musée d’Art Moderne et Contemporain (MACAM), cette rencontre a été précédée par une visite de l’exposition en présence d’étudiants venus voir les détails des 32 œuvres de cet artiste plasticien (1949-2022) qui a inspiré et marqué la scène artistique et culturelle tunisienne.

Les intervenants, suite à la projection du documentaire sur la vie et la carrière de Adel Megdchine ont souligné l’importance de ses œuvres et son génie, sa personnalité et son talent et sa démarche artistique sachant qu’il a démarré sa carrière avec de l’abstrait et du surréalisme pour s’orienter davantage vers le figuratif.

Le rôle des mécènes et des galeristes qui font découvrir les artistes a été également abordé, outre l’importance de renouer le dialogue entre les arts plastiques et le théâtre au service de la création sachant que des œuvres de Adel Megdiche pourraient inspirer des pièces de théâtre à l’instar des personnages de la Jazia hélalienne qu’il avait peint sous toutes ses coutures.

Les intervenants ont souligné la nécessité d’organiser des rencontres périodiques pour développer l’interaction entre le théâtre et les arts plastiques au service de la création.

Pour rappel, l’exposition “Scènes : La théâtralisation dans l’œuvre de Adel Megdiche” réunit 32 œuvres de divers formats et techniques sont actuellement exposées aux cimaises de la Salle le 4ème Art à Tunis, en hommage à cet artiste plasticien, se poursuit jusqu’au 31 janvier 2026. Elle est repartie sur trois périodes avec du figuratif, de l’abstrait et du surréalisme.