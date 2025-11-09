L’Espérance de Tunis a conservé son fauteuil de leader après son nul (0-0) face au Club Africain, dimanche à Radès, lors du derby de la capitale comptant pour la 14e journée de la Ligue 1. Le choc entre les deux premiers du classement, très attendu, n’a pas tenu toutes ses promesses, offrant une rencontre verrouillée et pauvre en occasions franches.

Dès le coup d’envoi, les deux formations ont misé sur la prudence. Les débats sont restés équilibrés, marqués par un manque d’initiatives offensives et un engagement tactique prononcé. La première période s’est ainsi soldée sans réel danger de part et d’autre.

Un penalty manqué, tournant du match

En seconde période, l’Espérance a cru faire la différence après un penalty obtenu à la 55e minute. L’attaquant ivoirien Florian Danho a toutefois vu sa tentative repoussée par le gardien clubiste Mouhib Chamekh. Ce raté a relancé le Club Africain, qui s’est créé plusieurs occasions en contre sans parvenir à concrétiser.

Malgré les blessures de Youcef Belaïli et Yann Sassi, les Sang et Or ont tenu bon. Le score est resté vierge jusqu’au coup de sifflet final.

L’Espérance invincible, le Stade Tunisien freiné

Avec ce match nul, l’Espérance prolonge sa série d’invincibilité à neuf rencontres et conserve la tête avec 31 points, trois longueurs devant le Club Africain (28 pts), qui signe son troisième nul consécutif.

Le Stade Tunisien, de son côté, a subi sa première défaite de la saison à Ben Guerdane (0-1), sur un penalty d’Ayoub Ben Mcharek (16e). Les Stadistes restent troisièmes avec 27 points, tandis que l’US Ben Guerdane grimpe à la 9e place (18 pts).

Autres résultats et classement provisoire

Dans les autres rencontres, l’ES Métlaoui et l’ES Zarzis se sont neutralisées (0-0). Les deux équipes demeurent au coude à coude : Zarzis (6e, 21 pts) et Métlaoui (7e, 20 pts).

La 14e journée s’achèvera lundi avec le match JS Omrane (11e, 16 pts) – Olympique de Béja (16e, 8 pts).