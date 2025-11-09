La quatrième journée du championnat de Nationale A de volley-ball s’est tenue samedi 8 novembre, avec plusieurs rencontres disputées en Tunisie.

Poule A : Espérance ST continue de dominer

Espérance ST a battu Zitouna Sport 3-0 à la salle Zouaoui.

MS Bousalem a remporté une victoire serrée face à SS Bousaid 3-2 à la salle Dakhlaoui.

CO Kélibia a arraché le succès face à AS Marsa 3-2 à la salle Kélibia.

Classement provisoire – Poule A :

Espérance ST – 12 pts, 4 matches

MS Bousalem – 8 pts, 4 matches

CO Kélibia – 5 pts, 3 matches

Saydia SBS – 4 pts, 3 matches

AS Marsa – 4 pts, 4 matches

Zitouna Sport – 0 pt, 4 matches

L’Espérance ST reste leader incontesté avec un parcours parfait.

Poule B : un duel serré en tête

CS Sfaxien a battu CS Hammam-Lif 3-2 à la salle Ghelala.

UST Sfax avait déjà remporté son match vendredi contre FH Ghezaz 3-1 à la salle Béjaoui.

La rencontre ASTT Sfax – ES Sahel est prévue dimanche 9 novembre à 14h à la salle Béjaoui.

Classement provisoire – Poule B :

Etoile du Sahel – 9 pts, 3 matches

UST Sfax – 9 pts, 4 matches

CS Sfaxien – 8 pts, 4 matches

CS Hammam-Lif – 4 pts, 4 matches

ASTT Sfax – 0 pt, 2 matches

FH Ghezaz – 0 pt, 3 matches

L’Etoile du Sahel et l’UST Sfax dominent actuellement la poule, tandis que ASTT Sfax et FH Ghezaz restent sans victoire.