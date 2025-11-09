La quatrième journée du championnat de Nationale A de volley-ball s’est tenue samedi 8 novembre, avec plusieurs rencontres disputées en Tunisie.
Poule A : Espérance ST continue de dominer
Espérance ST a battu Zitouna Sport 3-0 à la salle Zouaoui.
MS Bousalem a remporté une victoire serrée face à SS Bousaid 3-2 à la salle Dakhlaoui.
CO Kélibia a arraché le succès face à AS Marsa 3-2 à la salle Kélibia.
Classement provisoire – Poule A :
Espérance ST – 12 pts, 4 matches
MS Bousalem – 8 pts, 4 matches
CO Kélibia – 5 pts, 3 matches
Saydia SBS – 4 pts, 3 matches
AS Marsa – 4 pts, 4 matches
Zitouna Sport – 0 pt, 4 matches
L’Espérance ST reste leader incontesté avec un parcours parfait.
Poule B : un duel serré en tête
CS Sfaxien a battu CS Hammam-Lif 3-2 à la salle Ghelala.
UST Sfax avait déjà remporté son match vendredi contre FH Ghezaz 3-1 à la salle Béjaoui.
La rencontre ASTT Sfax – ES Sahel est prévue dimanche 9 novembre à 14h à la salle Béjaoui.
Classement provisoire – Poule B :
Etoile du Sahel – 9 pts, 3 matches
UST Sfax – 9 pts, 4 matches
CS Sfaxien – 8 pts, 4 matches
CS Hammam-Lif – 4 pts, 4 matches
ASTT Sfax – 0 pt, 2 matches
FH Ghezaz – 0 pt, 3 matches
L’Etoile du Sahel et l’UST Sfax dominent actuellement la poule, tandis que ASTT Sfax et FH Ghezaz restent sans victoire.