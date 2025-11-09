L’un des grands rendez-vous du football anglais. Manchester City reçoit Liverpool ce dimanche 9 novembre 2025 à 17h30 à l’Etihad Stadium, pour la 11ᵉ journée de Premier League.

Diffusion en direct

La rencontre Manchester City – Liverpool sera diffusée en direct sur Canal+ Sport 360.

Un duel décisif pour le haut du classement

Les hommes de Pep Guardiola veulent frapper fort à domicile pour prendre l’avantage dans la course au titre. En face, les Reds de Jürgen Klopp comptent sur leur intensité et leur pressing pour déstabiliser City. Une affiche spectaculaire en perspective.

📺 Chaîne : Canal+ Sport 360

🕠 Coup d’envoi : dimanche 9 novembre 2025 à 17h30

🏟️ Stade : Etihad Stadium (Manchester)

🏆 Compétition : Premier League – 11ᵉ journée