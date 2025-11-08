La 14ᵉ journée du championnat de Ligue 1 a débuté samedi avec quatre rencontres marquées par des scores serrés. Le CS Sfaxien et l’Union Sportive Monastirienne ont confirmé leur solidité à domicile, tandis que le duel entre l’AS Gabès et l’AS Soliman s’est soldé sur un score de parité.

Le CS Sfaxien domine l’AS Marsa

À Sfax, le Club Sportif Sfaxien a dominé l’AS Marsa (2-0). Iyed Belwafi a ouvert la marque à la 35ᵉ minute avant qu’Hassamadou Ouédraogo ne scelle la victoire à la 87ᵉ. Grâce à ce succès, le CSS grimpe à la 4ᵉ place du classement avec 23 points, renforçant ainsi ses ambitions dans la course au podium.

L’US Monastir s’impose face à la JS Kairouan

À Monastir, les hommes de Fakhreddine Ben Youssef n’ont laissé aucune chance à la Jeunesse Sportive Kairouanaise. Mehdi Ganouni a ouvert le score dès la 8ᵉ minute avant que Ben Youssef ne double la mise juste avant la pause (45ᵉ). L’US Monastir rejoint le CS Sfaxien à 23 points.

Match nul entre Bizertin et Étoile du Sahel

À Bizerte, le Club Athlétique Bizertin et l’Étoile Sportive du Sahel se sont quittés sur un nul (1-1). Ibrahima Cissoko a ouvert le score pour les Bizertins sur penalty (30ᵉ), mais Mohamed Dhaoui a rapidement rétabli l’équilibre trois minutes plus tard.

Parité à Gabès entre l’ASG et l’ASS

Enfin, l’AS Gabès et l’AS Soliman n’ont pu se départager (1-1). Gislain Ahoudo a inscrit le premier but à la 27ᵉ minute pour les locaux, avant que Jack Diarra n’égalise peu après la reprise (47ᵉ).

Les affiches à venir

Trois rencontres complèteront cette journée dimanche :

Club Africain – Espérance de Tunis à Radès (arbitre : Amir Loucif / VAR : Hamdi Guenaoui)

ES Métlaoui – ES Zarzis à Métlaoui

US Ben Guerdane – Stade Tunisien à Ben Guerdane.

La 14ᵉ journée s’achèvera lundi 10 novembre avec JS Omrane – Olympique Béja au stade Zouiten.

Classement provisoire

L’Espérance de Tunis conserve la tête avec 30 points devant le Club Africain et le Stade Tunisien (27 pts chacun). Le CS Sfaxien et l’US Monastir complètent le top 5 avec 23 points.