Des pluies temporairement orageuses sont prévues, samedi 8 et dimanche 9 novembre, sur les régions du nord du pays, selon un bulletin de suivi publié par l’Institut national de la météorologie (INM). Ces précipitations seront parfois abondantes, particulièrement sur l’extrême Nord-Ouest.

Jusqu’à 50 mm de pluie sur certaines zones

Les quantités les plus importantes de pluie sont attendues sur les zones du Nord-Ouest, où elles pourraient varier entre 30 et 50 mm. Ces averses seront localement accompagnées de chutes de grêle. Les services de météorologie appellent à la prudence en raison du risque de ruissellement dans les zones basses et de perturbation du trafic sur certaines routes.

Rafales de vent dépassant 90 km/h

Le bulletin de l’INM indique également que des vents forts souffleront sur le nord et le centre du pays, dépassant temporairement les 90 km/h sous forme de rafales. Ces rafales seront plus intenses lors de l’apparition de nuages orageux. Les conditions maritimes s’annoncent agitées, notamment sur les côtes nord.

Vigilance recommandée dans les régions exposées

L’Institut invite les citoyens à suivre les bulletins de suivi en raison de l’évolution rapide des conditions météorologiques. Les activités maritimes et agricoles pourraient être temporairement perturbées par les précipitations abondantes et les vents violents.