L’Italien Lorenzo Musetti (9e mondial), tête de série n°2, s’est qualifié vendredi pour la finale du tournoi ATP 250 d’Athènes en battant l’Américain Sebastian Korda 6-0, 5-7, 7-5.

Une victoire cruciale pour le joueur italien, qui doit remporter le titre afin d’assurer sa qualification pour le Masters de Turin (9–16 novembre), dernière grande échéance de la saison.

Un ultime défi : battre Djokovic

En finale, Musetti retrouvera Novak Djokovic (5e mondial), tête de série n°1 et ancien numéro un mondial, vainqueur plus tôt de l’Allemand Yannick Hanfmann (117e) 6-3, 6-4.

Pour espérer s’imposer, l’Italien devra renverser les statistiques : Djokovic a remporté huit de leurs neuf précédentes confrontations.

En cas de titre à Athènes, Musetti doublerait le Canadien Félix Auger-Aliassime à la huitième et dernière place qualificative pour le Masters.

Djokovic vise un 101e trophée

Le joueur serbe, né à Belgrade, tentera samedi de décrocher le 101e titre de sa carrière sur le circuit principal. Cette saison, il a déjà disputé deux finales :

défaite en mars à Miami (Masters 1000) contre le Tchèque Jakub Mensik (19e),

victoire en mai à Genève (ATP 250) face au Polonais Hubert Hurkacz (ex-6e mondial, aujourd’hui 78e).

Une victoire en Grèce rapprocherait Djokovic de deux longueurs de Roger Federer (103 titres) et à huit du record historique détenu par Jimmy Connors (109 titres).