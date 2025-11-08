Le FC Barcelone pourrait retrouver son légendaire stade, le Spotify Camp Nou, dès le 22 novembre prochain, à l’occasion de la 13e journée de La Liga face à l’Athletic Club de Bilbao. L’annonce a été faite vendredi par Joan Sentelles, directeur des opérations de l’Espai Barça, sur la chaîne Esport3.

Une première capacité de 45 400 spectateurs

Selon Sentelles, la première phase des travaux permettra d’accueillir jusqu’à 45 400 spectateurs. « L’objectif est d’être prêts pour la rencontre face à l’Athletic. Dès que la licence 1B sera délivrée, nous ouvrirons la tribune latérale, ce qui offrira une capacité équivalente à celle de l’Estadi Olímpic », a-t-il indiqué.

Depuis le début des travaux de rénovation, le Barça évolue à l’Estadi Olímpic Lluís Companys, dont la capacité avoisine les 50 000 places.

Un projet d’envergure : Espai Barça

Ce retour au Camp Nou marque une étape majeure du vaste programme Espai Barça, dédié à la modernisation des infrastructures du club catalan. Dans une seconde phase, la capacité du stade sera portée à 62 000 places avant la fin de l’année.

À terme, une fois les travaux achevés, le nouveau Camp Nou pourra accueillir jusqu’à 105 000 supporters, consolidant son statut de plus grand stade d’Europe.