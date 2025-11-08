La 11e journée du Championnat d’Italie de football s’est ouverte vendredi 7 novembre avec la victoire de Pise face à la Cremonese (1-0). Ce succès permet à Pise de prendre un léger avantage au classement, tandis que la Cremonese reste en difficulté après une série de résultats irréguliers.

Des affiches attendues samedi

Le programme de samedi 8 novembre comprend plusieurs rencontres clés : Lecce affronte Vérone, Côme reçoit Cagliari, la Juventus Turin dispute le derby face au Torino, et Parme accueille l’AC Milan. Ces affiches pourraient influencer le haut du classement, notamment pour la Juventus et Milan, en quête de points pour rester au contact de l’Inter.

Dimanche sous tension pour les grandes équipes

La 11e journée se poursuivra dimanche 9 novembre avec cinq rencontres. L’Atalanta Bergame sera opposée à Sassuolo, tandis que Naples se déplacera à Bologne. Genoa accueillera la Fiorentina, l’AS Rome recevra Udinese, et l’Inter Milan affrontera la Lazio Rome dans un choc attendu entre prétendants au titre.

Ces rencontres devraient peser sur la hiérarchie du championnat avant la trêve internationale.

Classement: Pts J

1. Naples 22 10

2. Inter Milan 21 10

3. AC Milan 21 10

4. AS Rome 21 10

5. Bologne 18 10

6. Juventus 18 10

7. Côme 17 10

8. Lazio Rome 15 10

9. Udinese 15 10

10. Cremonese 14 11