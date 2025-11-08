Un succès précieux pour le Werder

La 10e journée du Championnat d’Allemagne de football a débuté vendredi 7 novembre avec la victoire du Werder Brême face à Wolfsburg (2-1). Ce succès permet au Werder de remonter au classement après une série de résultats mitigés, tandis que Wolfsburg concède une nouvelle défaite à l’extérieur.

Des confrontations décisives au programme samedi

Ce samedi 8 novembre, plusieurs affiches sont au programme. Le Bayern Munich se déplace sur le terrain de l’Union Berlin, alors que le RB Leipzig affronte Hoffenheim. Hambourg reçoit le Borussia Dortmund dans une rencontre à fort enjeu pour les deux clubs.

Le Bayer Leverkusen accueille Heidenheim, tandis que Mönchengladbach dispute un derby rhénan face au FC Cologne.

Trois rencontres clôtureront la journée dimanche

La 10e journée se poursuivra dimanche avec trois matchs : Fribourg–St. Pauli, Stuttgart–Augsbourg et Eintracht Francfort–Mayence. Ces affiches devraient consolider la hiérarchie du milieu de tableau et pourraient permettre à certaines équipes de se rapprocher des places européennes.

Classement: Pts J

1. Bayern Munich 27 9

2. RB Leipzig 22 9

3. Dortmund 20 9

4. Stuttgart 18 9

5. Bayer Leverkusen 17 9