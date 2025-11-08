Le roman “Siqal, l’antre de l’ogresse” de l’écrivain tunisien Mouha Harmel fait l’objet d’une exposition éponyme à l’Alliance Française de Tunis, réunissant des illustrations originales de Lassaad Ben Alaya inspirées de l’univers du livre lauréat du Prix Comar d’Or 2023.

Les œuvres exposées, conçues spécialement pour ce roman, plongent les visiteurs dans un univers où se mêlent imaginaire fantastique et symbolique mythologique. Des extraits audio immersifs produits par les Éditions La Voix du Livre (Livox) accompagnent le parcours, offrant une expérience sensorielle entre traditions orales et récit contemporain.

L’exposition est ouverte au public du 5 au 15 novembre 2025, de 10h à 17h, au siège de l’Alliance Française de Tunis à El Menzah 6.

Publié en 2023 aux éditions Déméter, “Siqal, l’antre de l’ogresse” a valu à son auteur le Comar d’Or du roman en français. Le jury avait salué « un auteur qui réhabilite les contes pour enfants et tisse un univers romanesque à la frontière entre mythologie religieuse, fantastique, épreuve et science-fiction ».

Parue en 2024 paru chez le même éditeur, la version illustrée du texte est soutenue par le programme “Livres des deux rives” piloté par l’Institut français de Tunisie.

Architecte de formation et chercheur en philosophie, Mouha Harmel est également l’auteur de “Sculpteur de masques” (Comar Découverte 2013) et de “Les Rêves perdus de Leyla” (Prix spécial du jury Comar d’Or 2016).

Passionné par l’œuvre de Haruki Murakami, il a publié “Murakami et la Logique du Rêve” (Nirvana, 2021) et “Le Fantôme de Kobbet el-Houa” (Nirvana, 2022).

Dans « Siqal, l’antre de l’ogresse », un père tunisien se rend en pèlerinage et laisse ses quatre filles sous la protection de son aînée et d’un chien magique. Soudain, une tante rejoint les enfants, mais elle se révèle être une ogresse.

Inspiré de contes traditionnels tunisiens d’ogres, Siqal, l’antre de l’ogresse est un récit fantastique, ésotérique qui puise dans les légendes de djinns, de sorcellerie et dans les mythes anciens.