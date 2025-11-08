La 10ème édition du Festival International du Film des Droits de l’Homme, “Human Screen Festival – Karama Tunisie” aura lieu du 11 au 15 novembre 2025.

Une sélection de 55 oeuvres issues de 32 pays est au programme de cette édition placée sous le thème “Rights Are Indivisible”.

Les films sélectionnés proviennent notamment du Liban, de la France, de la Suisse, du Brésil et de l’Espagne, pays invité d’honneur.

La liste des films en compétition comprend quinze longs métrages (6 fictions et 9 documentaires), trente courts métrages (17 fictions et 13 documentaires) ainsi que dix films d’animation.

La cérémonie d’ouverture se déroulera à la salle Tahar Cheriaa à la Cité de la culture.

Le festival a choisi « Put Your Soul on Your Hand and Walk » de la réalisatrice iranienne Sepideh Farsi, comme film d’ouverture. Ce documentaire a été tourné par la photojournaliste palestinienne décédée Fatma Hassouna qui documentait son quotidien à Gaza. Sepideh Farsi a développé une relation avec Fatma Hassouna via des échanges vidéo.

Présenté en avant première au festival de Cannes 2025, ce film retrace les derniers mois de la vie de la jeune photographe. La projection à Cannes avait eu lieu après sa mort dans une frappe aérienne sur sa maison.

Le programme parallèle, prévoit notamment un atelier de critique cinématographique, en plus d’un colloque autour sur les droits de l’Homme.

Organisé par l’Association ACTIF, le Human Screen Festival présente une grande variété de films axés sur les questions de droits de l’Homme du monde entier.