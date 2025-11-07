Le Tottenham Hotspur Stadium sera le théâtre d’un choc de la 11ᵉ journée de Premier League ce samedi 8 novembre 2025 à 13h30. Les Spurs accueillent Manchester United pour une affiche prometteuse du championnat anglais.

Diffusion en direct

La rencontre Tottenham – Manchester United sera diffusée en direct sur Canal+.

Un affrontement serré en perspective

Tottenham veut profiter du soutien de son public pour consolider sa place dans le haut du classement. Manchester United, en quête de constance, espère frapper un grand coup à Londres et relancer sa dynamique.

📺 Chaîne : Canal+

🕐 Coup d’envoi : samedi 8 novembre 2025 à 13h30

🏟️ Stade : Tottenham Hotspur Stadium (Londres)

🏆 Compétition : Premier League – 11ᵉ journée