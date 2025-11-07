Le Comité de gestion de la Ligue nationale de football professionnel (LNFP) a tranché, vendredi, en faveur de l’AS Marsa, à qui il a accordé la victoire sur tapis vert (2-0) face à l’ES Zarzis, dans le cadre de la 12ᵉ journée du championnat de Ligue 1.

Cette décision intervient à la suite de jets de projectiles et de pierres par des supporters zarzisiens, qui ont provoqué la blessure de l’entraîneur marsois **Ameur Derbal**. Le match avait été interrompu alors que le score était de 0-0.

Sanctions disciplinaires pour Zarzis

Outre la défaite sur tapis vert, le club du sud a écopé d’un **huis clos de trois matches** et d’une amende de 20 000 dinars.

L’entraîneur de l’AS Marsa, Ameur Derbal, blessé lors de l’incident, avait été convoqué par la Ligue et suspendu de toute activité sportive.

Dahmen et Belouafi blanchis

Le Bureau de la LNFP a également **annulé la suspension du gardien du CS Sfaxien, Aymen Dahmen, estimant que les insultes mentionnées à son encontre n’étaient pas consignées dans le rapport de l’arbitre.

Le carton rouge reçu après la rencontre contre l’Espérance de Tunis a donc été retiré.

De même, le joueur Iyed Belouafi a été blanchi : la sanction prononcée contre lui, liée à son inscription sur la feuille de match face à l’Olympique de Béja, a été jugée infondée.

Nouveau classement après décision de la LNFP

1. Espérance ST — 30 pts

2. Club Africain — 27 pts

3. Stade Tunisien — 27 pts

4. CS Sfaxien — 20 pts

5. US Monastir — 20 pts

6. ES Zarzis — 20 pts

7. ES Métlaoui — 19 pts

8. Étoile du Sahel — 18 pts

9. AS Marsa — 16 pts

10. JS Omrane — 16 pts

11. CA Bizertin — 15 pts

12. USB Guerdane — 15 pts

13. JS Kairouan — 13 pts

14. AS Soliman