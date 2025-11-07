Le budget proposé pour la mission spéciale de l’Assemblée des représentants du peuple (ARP) dans le cadre du budget de l’État pour l’année 2026 s’élève à 48 millions 876 mille dinars, contre 43 millions 193 mille dinars en 2025, soit une augmentation de 13,16 % par rapport à l’année en cours.

Un rapport des commissions des finances et du budget de l’ARP et du Conseil national des régions et des districts, présenté, vendredi soir, lors de la séance plénière commune des deux chambres parlemnentaires, indique que cette augmentation du budget du parlement est principalement due à l’allocation d’une enveloppe de 12 millions 325 mille dinars dans le but d’accélérer la poursuite des études techniques liées à la restauration des façades et à l’aménagement des espaces extérieurs, ainsi que les études relatives à la construction d’un nouveau bâtiment durable et écologique pour les blocs parlementaires, et de poursuivre l’exécution des projets programmés dans les budgets précédents, tels que la rénovation des réseaux de climatisation, etc.

Les dépenses salariales prévues dans le budget de la mission de l’ARP pour l’année 2026 s’élèvent à 31 millions 318 mille dinars, tandis que les dépenses de gestion s’élèvent à 6 millions 570 mille dinars et les dépenses d’investissement à 9 millions 20 mille dinars.

Au début de la séance de ce vendredi après-midi, le président du parlement a annoncé des changements dans la composition des groupes parlementaires concernant les membres des bureaux et autorisé leur publication au JORT.

En effet, il a annoncé que le député Saber Masmoudi conserve la présidence du bloc des ” Al Ahrar” et que le député Badis Belhaj Ali occupe désormais le poste de vice-président du bloc parlementaire.

Quant au bloc de la Ligne nationale souveraine, le député Abderrazek Aouidet a été nommé président du bloc et le député Youssef Tarchoune vice-président.