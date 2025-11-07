Le Serbe Novak Djokovic** (5ᵉ mondial) s’est qualifié vendredi pour la finale du tournoi ATP 250 d’Athènes**, disputé sur dur. Tête de série n°1, il a dominé l’Allemand **Yannick Hanfmann** (117ᵉ) en deux manches maîtrisées, 6-3, 6-4, confirmant son retour en forme après plusieurs semaines compliquées.

Une finale pour l’histoire

À 38 ans, Djokovic disputera samedi une nouvelle finale sur le circuit principal, la **139ᵉ de sa carrière. Il affrontera soit Sebastian Korda (52ᵉ mondial), soit l’Italien Lorenzo Musetti (9ᵉ), deuxième tête de série. Pour Musetti, le tournoi grec représente un enjeu majeur : seule une victoire finale lui assurerait une place pour le Masters de Turin (9-16 novembre)**.

Objectif : un 101e trophée en carrière

Djokovic tentera de décrocher un **101e titre**, après sa victoire à Genève en mai dernier contre **Hubert Hurkacz** et sa défaite en finale à Miami face à **Jakub Mensik**. En cas de succès, il se rapprocherait du record de **Roger Federer (103 titres)** et du légendaire **Jimmy Connors (109)**.

Une série négative enfin brisée

Face à Hanfmann, Djokovic a mis fin à une série de **quatre défaites consécutives en demi-finale**, concédées à **Roland-Garros**, **Wimbledon**, **l’US Open** et au **Masters 1000 de Shanghai**. Le Serbe s’est montré solide au service et précis dans les échanges, sans jamais être réellement inquiété.