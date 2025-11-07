Le ministère des affaires culturelles a annoncé l’ouverture de l’appel à candidatures pour l’obtention de subventions destinées à la production d’œuvres chorégraphiques au titre de l’année 2025.

Les artistes professionnels de la danse ainsi que les structures privées actives dans la production et la diffusion de créations liées à la musique et à la danse sont invités à soumettre leurs dossiers via la plateforme électronique https://subventions.culture.tn.gov.mac, au plus tard le 5 décembre 2025.

Outre le dossier artistique, les candidatures doivent être accompagnées d’un engagement écrit du candidat attestant de sa participation à la réalisation du projet. En cas d’utilisation d’œuvres littéraires ou artistiques, une autorisation écrite de l’auteur est requise. De même, pour toute exploitation d’un élément du patrimoine, une autorisation préalable du ministère est obligatoire.

Toutes les informations relatives aux modalités de participation sont disponibles sur le lien suivant :https://candidat.mac-subventions.gov.tn/72670d33-3bcc-4676-bc01-c48b99c8558a.

Le ministère rappelle que chaque candidat ne peut présenter qu’un seul projet par session annuelle. Le montant de la subvention attribuée à un projet chorégraphique ne peut excéder 70 % du coût total, tel qu’il sera fixé par les services du ministère (Direction de la musique et de la danse), après étude du dossier par la commission consultative.