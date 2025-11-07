Les travaux d’installation du chantier de construction de l’hôpital régional de catégorie (B) à Makthar (gouvernorat de Siliana), ont démarré, vendredi, sur un terrain situé au niveau de l’ancien stade de la ville, à proximité de la route nationale n°12.

Le futur hôpital disposera d’une capacité de 105 lits, et comprendra notamment des services de gynécologie-obstétrique, de pédiatrie, de chirurgie générale, des urgences, des consultations externes, ainsi qu’un service technique regroupant radiologie, échographie et analyses médicales, a précisé le directeur régional de la santé, Adel Haddad à l’Agence TAP.

D’un coût global dépassant 80 millions de dinars (incluant construction et équipements), le projet est financé conjointement par le Fonds koweïtien pour le développement économique arabe (KFAED) et le ministère de la Santé.

Il devrait être achevé en décembre 2027, a ajouté Haddadi, soulignant l’importance de cet établissement de santé pour désengorger l’hôpital régional de Siliana et rapprocher les services de santé des habitants du sud du gouvernorat ainsi que de certaines régions voisines.

La cérémonie de lancement du chantier s’est déroulée en présence du gouverneur de Siliana, du directeur régional de la santé, du directeur régional de l’équipement, ainsi que de représentants des services centraux, des composantes de la société civile, des membres du conseil local et régional.