Plus de 341 mille déchets ont été caractérisés sur 137 plages tunisiennes, au cours de la première phase du programme “Adopt a Beach” (Adopte une plage) mené par le Fonds Mondial pour la Nature (WWF) Afrique du nord et visant à surveiller et collecter des données sur les déchets marins et à sensibiliser à la pollution plastique en Méditerranée.

D’après le WWF-Afrique du Nord, les efforts menés par 91 équipes mobilisées par le programme, ont permis d’identifier la nature et la quantité des déchets sur les plages concernées et de les nettoyer en même temps..

Les déchets repérés sont, pour la plupart, des mégots de cigarettes, des morceaux de verre ou de céramique, des bouchons et couvercles en plastique pour boissons, des bouteilles en verre, des restes de sacs en plastique, des bouteilles en plastique et des canettes métalliques

Selon le WWF, la Tunisie est l’un des pays méditerranéens les plus touchés par la pollution plastique. D’après le ministère tunisien de l’Environnement, le pays génère plus de 2,5 millions de tonnes de déchets par an, les déchets plastiques représentant environ 10 % de ce total. 500 000 tonnes de déchets plastiques finissent en mer chaque année, causant de graves dommages environnementaux aux écosystèmes marins et nuisant à la santé humaine.

Lancé en collaboration avec les bureaux WWF en Grèce et en Turquie, le programme “Adopt a Beach” a pour objectif d’encourager les bénévoles, les écoles et les organisations à “adopter” des plages spécifiques en Tunisie, en Grèce et en Turquie pour surveiller et collecter des données sur les déchets marins.

En Tunisie, ce projet d’envergure nationale, vise à créer une plateforme nationale intégrée pour enregistrer la pollution plastique sur les plages avec la participation de citoyens actifs.

Les groupes participants ont été formés par WWF-Afrique du Nord à la procédure de surveillance appropriée à utiliser. Les actions sont répétées à intervalles réguliers sur chaque plage adoptée, aidant les groupes à identifier les solutions appropriées du problème et à favoriser un changement de comportement en ce qui concerne les plastiques.