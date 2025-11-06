L’Espérance Sportive de Tunis a consolidé sa position de leader du championnat de Ligue 1 après sa large victoire (4-0) face à la Jeunesse Sportive d’Omrane, jeudi au stade de Radès, en clôture de la 13ᵉ journée. Youcef Belaïli a ouvert le score sur penalty (51e), suivi de Chiheb Jebali (61e), Koussay Maâcha (70e) et Houssem Tka (90+3). Avec ce succès, les Sang et Or totalisent désormais 30 points, trois longueurs d’avance sur leurs poursuivants.

Club Africain et Stade Tunisien au coude-à-coude

Au Bardo, le Club Africain et le Stade Tunisien se sont neutralisés (0-0). Ce nul maintient les deux formations à égalité de points (27) au classement, respectivement à la deuxième et troisième place. Le Club Africain conserve toutefois un léger avantage grâce à une meilleure différence de buts (+11).

Les poursuivants se tiennent de près

Le CS Sfaxien a signé un succès précieux à Béja (1-0) grâce à Iyed Belwafi (41e), consolidant sa quatrième place avec 20 points. L’Union Sportive de Monastir, revenue de Métlaoui avec un nul (2-2), reste également à 20 unités. Dans cette rencontre animée, Naby Sylla a inscrit un doublé pour l’ES Métlaoui (43e et 90+2), tandis que Fakhreddine Ben Youssef (73e) et Adnene Yaakoubi (75e) ont permis à l’USM d’égaliser.

L’Étoile et la Marsa assurent, Kairouan respire

À Sousse, l’Étoile Sportive du Sahel a dominé l’ES Zarzis (1-0) grâce à Houssem Dagdoug (7e). De son côté, l’AS Marsa s’est imposée (2-0) face au CA Bizertin, avec des réalisations de Yousri Arfaoui (14e) et Ahmed Hadhri (45e). La JS Kairouan a battu l’AS Gabès (2-1), offrant un bol d’air à son équipe désormais à 13 points.

Classement serré dans la deuxième moitié

Derrière le trio de tête, la lutte reste intense. L’ES Zarzis (20 pts) et l’ES Métlaoui (19 pts) suivent de près. En bas du tableau, l’Olympique de Béja et l’AS Gabès ferment la marche avec 8 points chacun, tandis que l’AS Soliman reste en difficulté (10 pts).

Classement provisoire (top 5)

Espérance ST – 30 pts

Club Africain – 27 pts

Stade Tunisien – 27 pts

CS Sfaxien – 20 pts