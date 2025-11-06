La Tunisie participe au Championnat du monde de sabre, organisé du 6 au 9 novembre 2025 à Alger, avec une délégation de cinq athlètes, dont Farès Ferjani, vice-champion olympique à Paris 2024.

Une sélection équilibrée et ambitieuse

La délégation tunisienne d’escrime compte cinq représentants : Aïcha Bouajina, unique participante féminine, ainsi que Farès Ferjani, Ahmed Ferjani, Amenallah Hmissi et Mohamed Aziz Kaouèche.

Les sabreurs tunisiens seront alignés à la fois en épreuves individuelles et par équipes, sous la conduite de Souhaib Sokrani, entraîneur national.

Objectif : confirmer les progrès tunisiens

Cette participation intervient après une saison riche en performances pour l’escrime tunisienne, marquée notamment par la médaille d’argent de Farès Ferjani aux Jeux olympiques de Paris 2024.

Selon le Directeur technique national, Sofiène Khlil, la sélection nationale entend poursuivre sur cette lancée et engranger de l’expérience face aux meilleures nations mondiales.

Cap ensuite sur les Jeux de la Solidarité Islamique

À l’issue des Mondiaux, les sabreurs regagneront la Tunisie avant de repartir le 14 novembre pour l’Arabie saoudite, où ils disputeront les Jeux de la Solidarité Islamique.

Cette fois, la délégation comprendra Farès Ferjani, Ahmed Ferjani et Amenallah Hmissi en sabre masculin, ainsi que Nourane Bchir et Yasmine Soussi en fleuret féminin.