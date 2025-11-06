L’Olympique lyonnais devra faire sans deux de ses défenseurs, Abner Vinicius et Hans Hateboer, suspendus pour deux matchs chacun. La décision a été rendue par la commission de discipline de la Ligue française de football à l’issue de sa réunion du mercredi 5 novembre 2025. Ces sanctions concernent des gestes dangereux commis lors de la 11ᵉ journée de Ligue 1.

Des gestes sanctionnés pour jeu dangereux

Hans Hateboer, récemment prêté par Rennes, a vécu une première titularisation compliquée avec l’OL. Expulsé après seulement sept minutes de jeu, il a été coupable d’une semelle appuyée sur le Brestois Pathé Mboup.

De son côté, Abner Vinicius a reçu un carton rouge face au Paris FC pour un tacle violent par derrière sur le milieu offensif Ilan Kebbal. Ces fautes, jugées dangereuses, ont conduit la commission à prononcer des suspensions fermes de deux rencontres pour chacun des deux défenseurs.

Répercussions pour Lyon

Ces absences fragilisent le secteur défensif de l’équipe, déjà en quête de stabilité depuis le début de la saison. Lyon devra recomposer sa ligne arrière lors des deux prochaines journées, dans un calendrier chargé où la solidité défensive reste un enjeu crucial.

Sanctions aussi en Ligue 2

La commission de discipline a également statué sur plusieurs cas en Ligue 2. Tawfik Bentayeb (Troyes) a écopé de deux matchs de suspension ferme. Sonny Duflos (Boulogne) et Jordan Mendes (Rodez) manqueront chacun une rencontre après leurs exclusions respectives.