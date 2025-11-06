L’Espérance Sportive de Tunis affrontera la Jeunesse Sportive d’Omrane ce jeudi 6 novembre 2025 à 14h30, dans le cadre de la 12ᵉ journée de la Ligue 1 tunisienne. Une affiche prometteuse qui opposera deux formations animées par des ambitions bien distinctes.

🔶 L’Espérance veut consolider sa place de leader

Leader du championnat avec une avance d’un point sur ses poursuivants, l’Espérance de Tunis cherchera à conforter sa position en tête du classement. Après plusieurs prestations solides, les hommes de Miguel Cardoso abordent ce rendez-vous avec confiance, portés par un effectif équilibré et une attaque redoutable.

🔵 La JS Omrane pour créer la surprise

Face à la machine espérantiste, la JS Omrane tentera de réaliser un exploit en déplacement. L’équipe, qui lutte pour se maintenir dans le haut du tableau, misera sur une organisation rigoureuse et un jeu de contre-attaque rapide pour déstabiliser le champion en titre.

🕒 Horaire et diffusion TV

Le coup d’envoi du match sera donné jeudi 6 novembre à 14h30 (heure locale) au stade de Radès.

La rencontre sera diffusée en direct sur la chaîne nationale Watania 2