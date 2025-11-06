La cheffe du gouvernement, Sarra Zaâfrani Zenzri, a affirmé que l’année 2026 marquera un “véritable tournant pour la nouvelle Tunisie”, annonçant une relance fondée sur “le progrès, le développement et la prospérité”.

La Tunisie est, aujourd’hui, capable d’écrire un nouveau chapitre porteur de réussite et d’espoir, a-t-elle dit.

La Cheffe du gouvernement s’exprimait, mercredi, lors de la séance plénière conjointe entre l’Assemblée des représentants du peuple et le Conseil national des régions et des districts, consacrée à l’ouverture des débats budgétaires.

Elle a présenté, à cette occasion, la déclaration du gouvernement sur le projet de loi de finances pour 2026, exposant les grandes lignes de la politique économique et sociale de l’Etat.

La cheffe du gouvernement a insisté sur la nécessité de “placer l’intérêt national au-dessus de toute considération”.

La cheffe du gouvernement a indiqué que le projet de loi de finances pour 2026 n’est pas seulement une question de chiffres ou de pourcentages, mais un outil stratégique permettant de traduire une vision nationale globale à travers de nouvelles approches de développement. Ces dernières rompent avec les méthodes traditionnelles ayant engendré des disparités de croissance, dans le but d’assurer une répartition équitable de la richesse et du développement sur l’ensemble du territoire.

Construire une justice sociale et réaliser un développement équilibré

Elle a précisé que les efforts de l’Etat s’inscrivent dans le cadre d’une réforme globale visant à jeter les bases d’une justice sociale durable et d’un développement équilibré, en phase avec les choix et les aspirations légitimes des citoyens.

“Beaucoup de travail reste à accomplir, mais il sera mené par étapes, à un rythme soutenu”, a-t-elle promis.

La cheffe du gouvernement a réaffirmé l’engagement de la Tunisie à renforcer sa diplomatie économique et à diversifier ses partenariats stratégiques, dans le but de mieux servir les intérêts supérieurs du peuple tunisien.

Elle a, également, mis en avant la modernisation des services destinés aux Tunisiens résidant à l’étranger, notamment à travers le projet novateur “E-Consulat”, conçu pour dématérialiser les procédures administratives, tout en garantissant des services consulaires plus accessibles, rapides et performants.

Dans le même esprit, elle a souligné la volonté de l’Etat d’associer davantage la communauté tunisienne établie à l’étranger dans la dynamique de développement économique national, en la considérant comme un partenaire stratégique, une force de proposition constructive et un levier d’investissement direct, fort de son expérience internationale et de son large réseau d’expertise étendu à l’échelle mondiale.

Transparence, responsabilité et respect de la loi: les piliers de la réforme

Sarra Zaâfrani Zenzri a affirmé que “l’économie nationale amorce une reprise tangible”. La Tunisie, a-t-elle souligné, est parvenue à relever de nombreux défis grâce à ses propres ressources et à la souveraineté de ses choix.

Elle a, dans ce sens, tenu à rappeler que la Tunisie a honoré tous ses engagements extérieurs, préservé l’équilibre budgétaire, amélioré les indicateurs économiques, et maintenu la stabilité financière.

Le processus de réformes structurelles majeures se poursuit dans les domaines social, économique et financier, malgré un contexte international marqué par de fortes instabilités économiques.

Ces avancées, a-t-elle ajouté, renforcent la confiance des investisseurs tunisiens et étrangers, améliorent la note souveraine de la Tunisie et facilitent l’accès aux marchés financiers mondiaux.

Le projet de loi de finances 2026, a-t-elle dit, est “bien plus qu’un ensemble de chiffres” : il constitue un instrument de mise en œuvre d’une vision nationale globale et cohérente, rompant définitivement avec les anciennes approches à l’origine des inégalités régionales.

“La véritable réforme repose sur la transparence, la responsabilité et le respect de la loi”, a-t-elle soutenu.