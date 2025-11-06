La séance plénière commune entre l’Assemblée des représentants du peuple (ARP) et le Conseil national des régions et des districts (CNRD) consacrée à l’examen du budget de l’Etat et de la balance économique pour l’année 2026 s’est poursuivie, mercredi après-midi.

Le débat a porté, notamment, sur la réforme administrative, la relation entre le gouvernement et les conseils élus et le développement régional.

Prenant la parole, la députée Dalel Lamouchi a indiqué que la coopération entre le gouvernement et les deux chambres parlementaires devrait être fondée sur le principe de la complémentarité institutionnelle.

Pour sa part, le parlementaire Mohamed Ben Rejeb a mis en exergue l’importance du contrôle des activités du pouvoir exécutif, rappelant que le plan de développement quinquennal (2026-2030) a été marqué par la participation active des conseils locaux.

S’agissant des relations entre l’Etat et les collectivités locales, la députée Zakia Maaroufi a appelé à la nécessité de définir avec soin les principales prérogatives des conseils locaux, suggérant à ce propos la création de fonds national pour le développement régional.

Les parlementaires ont également abordé des questions liées à la digitalisation des services administratifs et de la réforme institutionnelle, appelant à libérer l’économie de la bureaucratie qui constitue un frein à tout processus de développement.

Les travaux de cette réunion consacrée au budget de l’État pour l’année 2026 reprendront, jeudi, selon le président du Conseil national des régions et des districts, Imed Derbali.