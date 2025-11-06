La Monnaie, ce livre d’histoire ouvert entre nos mains : la Tunisie réunit les experts internationaux pour décrypter l’écriture de la mémoire nationale.

« L’iconographie monétaire n’est pas seulement un art de représentation :

c’est une écriture de la mémoire nationale », dixit Fethi Zouhaier Nouri, Gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie

Sous l’égide de la Banque Centrale de Tunisie (BCT), le musée de la Monnaie a ouvert ses portes, le 3 novembre 2025, à une rencontre internationale d’une grande envergure qui coïncide avec la célébration du 67e anniversaire de l’Institut d’Emission. Jusqu’au 6 novembre, la capitale tunisienne devient un point de rencontre entre numismates, chercheurs et universitaires venus des deux rives de la Méditerranée pour mener le débat autour de l’iconographie monétaire dans le cadre du programme « La Monnaie dans l’Occident Méditerranéen » (MONOM).

Dans son discours d’ouverture des travaux de cet atelier doctoral, M. Fethi Zouhaier Nouri, Gouverneur de la BCT a déclaré que la monnaie est un récit bien plus qu’un instrument. « Au-delà de sa fonction économique, un billet ou une pièce incarne une dimension identitaire et culturelle. Ces pièces et billets expriment à travers les symboles qu’ils arborent l’histoire, les valeurs et les aspirations d’un peuple », a-t-il affirmé, présentant la monnaie comme « le récit d’une nation ».

Un Panthéon en filigrane : de Carthage à l’époque moderne

M. Nouri a déroulé le fil de cette mémoire frappée dans le métal et imprimée sur le papier. Il a rappelé la politique iconographique délibérée adoptée par la BCT depuis l’indépendance, transformant chaque émission monétaire en un hommage lucidement calculé à la construction et l’enracinement de l’identité tunisienne ; les choix iconographiques opérés traduisant une volonté affirmée de rendre hommage aux grandes figures de l’histoire de la Tunisie et de refléter la richesse de son patrimoine multimillénaire, tout en mettant en exergue les avancées réalisées dans divers domaines économique, social, scientifique…

Dans la continuité de sa pensée, les billets et pièces deviennent, alors, un panthéon portatif où dialoguent les époques : la reine Didon, fondatrice de Carthage, côtoie le génie militaire d’Hannibal ; le père de la sociologie moderne, Ibn Khaldoun, rencontre le poète de la volonté, Abou El Kacem Chebbi, le père de la nation, Habib Bourguiba, et le syndicaliste martyr Farhat Hached ; chaque effigie constituant un chapitre d’une même épopée.

Monnaie, Art et Savoir : une alliance stratégique

Le Gouverneur a salué « la coopération exemplaire » unissant la Banque Centrale au monde universitaire, une synergie qui fait de la monnaie un objet de recherche et de transmission. Il a positionné le musée de la Monnaie, fondé en 2008, bien au-delà de sa fonction muséale, comme un acteur central de diffusion de la culture et du savoir. Ce musée témoigne, en effet, de la volonté de préserver et de valoriser notre patrimoine monétaire national, mais constitue également un haut lieu de partage du savoir à travers les différents événements scientifiques et culturels organisés au profit du grand public, des numismates, des doctorants, des chercheurs…

En conclusion, M. Nouri a exprimé sa gratitude envers les chercheurs et les partenaires, réaffirmant l’engagement de la BCT à être un pilier de la diffusion du savoir. Il a clos son propos en lui donnant la force d’un manifeste, répétant cette sentence qui résume l’ambition de l’événement : « L’iconographie monétaire n’est pas seulement un art de représentation : c’est une écriture de la mémoire nationale ».

Cette rencontre de haut niveau réunit un aréopage d’experts – universitaires, numismates, archéologues et historiens – venus de Tunisie, de France, d’Espagne, d’Italie, du Portugal, de Belgique et du Maroc. Leur présence consacre la place de la Tunisie et de son musée de la Monnaie comme un espace incontournable du dialogue académique et culturel en Méditerranée, où l’histoire continue de s’écrire, aussi, avec des images et des symboles.

https://www.bct.gov.tn/bct/siteprod/actualites.jsp?id=1213