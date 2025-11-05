Le président du parlement, Brahim Bouderbala a appelé mercredi à une prise de conscience collective des exigences de l’étape qui nécessitent de redoubler d’effort pour renforcer le rôle social de l’Etat.

S’exprimant à l’ouverture de la plénière conjointe avec le Conseil national des régions et des districts consacrée au budget de l’Etat 2026, Bouderbala a fait observer que l’examen du projet de budget de l’Etat 2026 et du projet de budget économique est parmi les échéances qui consacrent la complémentarité entre les deux chambres, conformément aux dispositions de la Constitution et du décret-loi n°1 de l’année 2024 régissant la relation entre les deux institutions.

Nous restons en interaction constante avec les besoins, les attentes et les espoirs des Tunisiens, en développant des visions et en proposant des solutions capables d’y répondre dans les meilleurs délais, a-t-il affirmé.

Sur un autre plan, Bouderbala a établi un lien entre les défis sur le court comme sur le moyen terme et le renforcement de la durabilité et de la stabilité des finances publiques, la priorisation des dépenses générales, et l’utilisation efficace des ressources humaines.

Il a également, mis en avant l’intégration sociale, l’amélioration du système éducatif et de formation, le renforcement de l’emploi, la garantie d’un emploi décent et la consolidation du droit à la santé.

L’effort social et humain doit être accompagné d’un effort économique et de développement capable d’agir positivement sur le rythme de croissance, d’améliorer la compétitivité de l’économie nationale et de la rendre plus résiliente et capable de créer la richesse et de fournir des postes d’emploi.

Le président de l’ARP a exprimé le vœu de voir les discussions du projet de plan de développement du prochain quinquennat, concrétiser les principes constitutionnels en ce qui concerne une répartition équitable des richesses nationales, l’équilibre entre les régions et les districts et l’égalité des chances entre les catégories et les régions et le renforcement des attributs de la justice sociale et des fondements d’un développement juste, global et durable.

Il a déclaré que « la Tunisie est parvenue, malgré les pressions, à réaliser un certain nombre de résultats et d’indicateurs ambitieux, se traduisant principalement par la tendance baissière de l’inflation, ainsi que par la maîtrise des équilibres extérieurs, ce qui a eu un impact positif sur le renforcement des réserves en devises et la stabilité du taux de change ».

Selon Bouderbala, il est indispensable de poursuivre le travail et de redoubler d’effort pour consolider cette résilience, afin de ramener le déficit budgétaire à moins de 6,6 % du PIB, ce qui contribuerait à préserver la pérennité des équilibres financiers du pays. Ces équilibres « constituent le pilier essentiel de la consécration de la souveraineté nationale, de la sauvegarde de l’indépendance de la décision nationale et de l’atteinte de la sécurité économique et de la paix sociale escomptées, avec, en particulier, un effet positif sur le pouvoir d’achat du citoyen et sur ses conditions de vie ».

Il a qualifié de délicate la prochaine période, nécessitant la conjugaison des efforts, la solidarité et l’affirmation de la fermeté et de la constance de la volonté, partagée par les institutions de l’État, soutenant le processus de sauvetage et de réforme qui entame une nouvelle phase visant à renforcer la stabilité du pays et à le prémunir contre toute tentative de déstabilisation.

Dans cette perspective, le président de l’ARP a souligné que le devoir national appelle à s’inscrire et à contribuer sérieusement à une démarche prospective et inclusive, centrée sur l’activation des réformes indispensables qu’exige la période : accélérer le rythme de la croissance, attirer davantage d’investissements — notamment étrangers —, poursuivre la réforme du système fiscal, lutter contre l’exclusion financière, combattre la spéculation et la contrebande, intégrer l’économie informelle, transformer les modes de production et de consommation, améliorer la gouvernance des ressources naturelles, adopter des méthodes innovantes de production d’énergie, réduire les risques environnementaux et garantir un environnement sain pour les générations futures.

Il a aussi souligné la nécessité d’élever la performance des structures publiques, d’ancrer les principes de transparence et de reddition des comptes, de libérer l’initiative et de poursuivre la réforme de l’administration pour qu’elle soit la locomotive de la conduite et de la mise en œuvre des réformes dans tous les domaines.

Bouderbala a mis en avant la nécessité de se concentrer sur des réformes globales et d’ampleur, devant concerner tous les secteurs sans exception, et de travailler, assurément, sur un ensemble de réformes législatives qui devront, en premier lieu, répondre aux exigences de la mise en œuvre de la Constitution, à travers la révision et l’amendement des législations devenues incompatibles avec ses dispositions et sa philosophie, ainsi que par l’adoption de nouvelles lois consacrant l’ensemble des principes et orientations introduits par la Constitution du 25 juillet 2022.

Il a indiqué, par ailleurs, que « les députés sont appelés à adopter un certain nombre d’autres lois requises par la conjoncture, portant sur des réformes essentielles liées aux questions sociales, à la relance et à la dynamisation de l’économie, aux secteurs financiers, au soutien de l’investissement, ainsi qu’à d’autres réformes structurelles à même de réaliser le saut qualitatif attendu ».