Le FC Barcelone se déplace ce mercredi 5 novembre en Belgique pour affronter le Club Bruges lors de la 4ᵉ journée de la phase de groupes de l’UEFA Champions League.

Une affiche décisive pour les deux équipes

Le Club Bruges, actuellement 20ᵉ au classement général avec trois points, doit réagir après deux défaites consécutives face à l’Atalanta Bergame (2-1) et au Bayern Munich (4-0). En championnat, les Brugeois affichent toutefois une belle forme avec cinq victoires d’affilée, dont un succès 2-1 contre Dender.

De son côté, le FC Barcelone veut confirmer son retour en forme sur la scène européenne. Les Catalans, emmenés par Hansi Flick, comptent six points après avoir battu Newcastle (1-2) et l’Olympiakos (6-1), malgré une défaite face au Paris Saint-Germain (1-2). Marcus Rashford, auteur de quatre buts, s’impose déjà comme le fer de lance de l’attaque blaugrana.

Chaîne TV et horaire du match

La rencontre Club Bruges – FC Barcelone se jouera ce mercredi 5 novembre au stade Jan-Breydel, avec un coup d’envoi à 21h00 (heure française).

👉 Le match sera diffusé en direct sur la chaîne CANAL+ SPORT.