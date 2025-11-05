Mamdani, 34 ans, auto-qualifié « socialiste démocrate », a remporté la mairie de New York.

Il devient le premier maire musulman de la ville. Son succès est interprété comme un signal d’espoir pour les progressistes et un désaveu du style politique de Donald Trump.

Gouvernorats et affaires d’État

En Virginia, la démocrate Abigail Spanberger est élue gouverneure, devenant la première femme à ce poste dans l’État.

En New Jersey, la démocrate Mikie Sherrill remporte le gouvernorat face à un candidat soutenu par le camp républicain.

Les résultats sont perçus comme un test important du début du second mandat de Donald Trump.

Contexte et enjeux

Ces scrutins coïncident avec un contexte politique tendu : le gouvernement fédéral est en shutdown depuis plusieurs semaines.

Le parti républicain, et notamment Donald Trump, ont vu leurs candidats battus dans plusieurs grandes circonscriptions.

Une mesure du pouvoir exécutif fédéral est annoncée : la White House prévoit un décret exécutif pour renforcer l’intégrité des élections.

Implications

Le succès démocrate est interprété comme un rebond du parti après des défaites antérieures. Le caractère national de ces résultats pose la question d’une dynamique pour 2026, notamment pour les législatives américaines.

Pour les républicains, le défi est à présent d’adapter leur stratégie hors la figure de Donald Trump et de mobiliser sans lui.