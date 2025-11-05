La pièce tunisienne “Othello et après…“, mise en scène par Hamadi Louhaibi, participe à la 30ème édition du Festival du Théâtre de Jordanie, qui se tiendra du 6 au 14 novembre 2025.

La compétition du festival réunit onze productions théâtrales, dont quatre œuvres jordaniennes, ainsi que des pièces venues de Tunisie, du Maroc, d’Arabie Saoudite, d’Irak, du Koweit et du Sultanat d’Oman.

“Othello et après…” est une création mise en scène par Hamadi Louhaibi, d’après un texte de Boukthir Douma, inspiré de l’œuvre originale du dramaturge anglais William Shakespeare. Produite en 2024 par le Centre culturel international de Hammamet (CCI), la pièce sera présentée le 11 novembre prochain sur la scène principale du Centre culturel royal à Amman, la capitale jordanienne.

Figurent dans le jeu d’acteur Mhadheb Rmili, Noureddine Hammami, Mohamed Chawki Khouja, Bahram Aloui, Samia Bouguerra, Ibaa Hamli et Faten Chouabi.

Cette pièce a déjà été présentée dans plusieurs festivals arabes, dont la 5ème édition du Festival international de Bagdad, où elle a remporté le Prix du meilleur acteur (attribué à Mhadheb Rmili) ainsi que le Prix du meilleur texte, décerné à Boukhthir Douma.