Les deux longs mÃ©trages de fiction tunisiens “The Voice of Hind Rajab”Â (La Voix de Hind Rajab) de Kaouther Ben Hania et “Promised Sky” (Promis le Ciel) dâ€™Erige Sehiri ont Ã©tÃ© rÃ©compensÃ©s lors de la 40Ã¨meÂ Ã©dition du festival Mostra de Valencia -Cinema del Mediterrani-Â en Espagne, qui sâ€™est dÃ©roulÃ©e du 23 octobre au 2 novembre 2025.

Le film dâ€™Erige Sehiri a remportÃ© le prix du meilleur scÃ©nario, tandis que celui de Kaouther Ben Hania a reÃ§u le prix du public. Dans “Promis le Ciel”, la cinÃ©aste aborde avec une profonde sensibilitÃ© la question de la migration Ã travers lâ€™histoire de trois jeunes femmes ivoiriennes vivant en Tunisie, dont le destin bascule aprÃ¨s leur rencontre avec une fillette de quatre ans, unique survivante dâ€™un naufrage en mer. Le film explore les notions de famille, dâ€™appartenance et de responsabilitÃ© dans un contexte social incertain.

CouronnÃ© du Lion dâ€™argent Ã la 82Ã¨meÂ Mostra de Venise et de six autres distinctions parallÃ¨les, “La Voix de Hind Rajab”, sâ€™inspire du destin tragique de la petite martyre palestinienne Hind Rajab, pour mettreÂ Ã nuÂ les crimes horribles commis par lâ€™occupant israÃ©lien dans la Bande de Gaza.

“La Voix de Hind Rajab” reprÃ©sentera officiellement la Tunisie aux 98Ã¨mesÂ Oscars, dont la cÃ©rÃ©monie se tiendra le 15 mars 2026 Ã Los Angeles, tandis que “Promis le Ciel” sera projetÃ© au Festival Film Africa Ã Â Londres, du 14 au 23 novembre 2025.