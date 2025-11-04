Une séance de travail consacrée à l’examen de l’état d’avancement des projets de réhabilitation des réseaux d’assainissement dans les délégations de Moknine, Bekalta et Teboulba, a été tenue, hier lundi, au siège du gouvernorat de Monastir.

Il en ressort de la session que les travaux ont été entièrement parachevés à Bekalta, avancés à 60% à Teboulba (où ils reprendront après un incident technique), et suspendus à Moknine dans l’attente du règlement d’un différend avec une entreprise de la région.

Lors de cette séance, les échanges ont mis en évidence le manque de moyens humains et matériels, la difficulté d’intervention dans les zones étroites et la couverture limitée du réseau, ainsi que la nécessité d’étendre le service à plusieurs localités environnantes.

Par conséquent, il a été décidé de doter le bureau local de Moknine d’une citerne de curage et d’aspiration pour renforcer ses capacités d’intervention.