Un budget de l’ordre de 1477 millions de dinars (MD) sera alloué à la mission du ministère des finances, durant l’exercice 2026, soit une augmentation de 6%.

S’exprimant, mardi, lors d’une séance parlementaire commune entre les commissions des finances et du budget de l’Assemblée des Représentants du Peuple (ARP) et du Conseil national des régions et des districts (CNRD), la ministre des Finances, Michket Slama Khaldi a fait savoir que le budget de son département porte entre autres sur la douane, la fiscalité, la comptabilité publique et la dette publique.

Les dépenses salariales accaparent 80% du total des dépenses de la mission, tandis que celles d’investissement représentent 10%, soit une croissance de 45%.

La ministre a, par ailleurs, fait savoir que le rythme de recouvrement de ses ressources propres a enregistré, entre 2021 et 2025, une croissance, ajoutant que ces ressources ont enregistré, durant les neuf premiers mois de 2025, une croissance de 6,9%, par rapport à la même période de 2024.