La ville de Hammamet accueille, du 7 au 9 novembre 2025, le 10ᵉ Congrès Maghrébin de Géophysique Appliquée (CMGA10), qui sera organisé à l’initiative du Laboratoire Géo-ressources, relevant du Centre de Recherches et des Technologies des Eaux (CERTE) et du ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique.

Cet événement, qui se positionne comme la principale plateforme scientifique maghrébine et africaine dédiée à la géophysique appliquée, aux ressources naturelles et à la durabilité environnementale, devrait accueillir des participants de plus de 20 pays, avec une majorité issue de la région maghrébine, arabe et africaine (dont l’Algérie, le Maroc, la Libye, l’Égypte, le Niger, la Burkina Faso, le Cameroun, le Côte d’Ivoire…), ainsi que d’autres pays du monde.

Axé sur la problématique de l’exploration de solutions géophysiques afin de faire face aux défis de la transition énergétique, de la gestion de l’eau et des risques naturels, Ce congrès marque un moment clé pour la recherche “Water–Energy–Environnement” (eau, énergie, environnement) dans un contexte de transition énergétique, de raréfaction de l’eau et de changements climatiques.

Il réunit chercheurs, startups, étudiants, décideurs publics et acteurs industriels autour des enjeux clés de la géophysique appliquée et du développement durable.

Le programme comprend sept axes thématiques principaux, allant des technologies avancées d’acquisition et de traitement des données aux sciences planétaires, ainsi que des ateliers sur l’intelligence artificielle appliquée aux géosciences et un espace d’exposition pour les innovations et les prototypes.

Il est à noter que le CMGA 10 ambitionne de construire un écosystème maghrébin ouvert sur l’environnement afro-méditerranéen, en favorisant la collaboration interdisciplinaire, la diffusion des connaissances scientifiques et l’inclusion des jeunes chercheurs.