La 11ᵉ journée du championnat d’Espagne a confirmé la domination du Real Madrid, large vainqueur de Valence (4-0). Les Madrilènes comptent désormais cinq points d’avance sur le FC Barcelone, également victorieux d’Elche (3-1). Derrière, Villarreal et l’Atlético Madrid poursuivent leur bon parcours.

Le Real Madrid intouchable

Les hommes de Xabi Alonso ont signé un dixième succès en onze matchs face à Valence (4-0). Avec 30 points et une différence de buts de +16, le Real Madrid consolide sa place de leader. Sa régularité et sa solidité défensive (10 buts encaissés seulement) font de lui le favori du moment.

Le FC Barcelone reste au contact

Le Barça, deuxième avec 25 points, s’est imposé contre Elche (3-1). Malgré deux défaites depuis le début de la saison, les Catalans conservent un écart de cinq longueurs avec leur rival madrilène.

Derrière, Villarreal (23 pts) a brillé en écrasant Rayo Vallecano (4-0), tandis que l’Atlético Madrid (22 pts) a dominé Séville FC (3-0) pour renforcer sa quatrième place.

Betis et Espanyol solides outsiders

Betis Séville a remporté son duel face à Majorque (3-0) et s’installe à la cinquième place avec 19 points. Espanyol Barcelone, battu à Alavés (2-1), reste dans le haut du tableau (6ᵉ, 18 pts).

Bas du classement : Gérone en grande difficulté

En bas de tableau, Gérone (7 pts) reste lanterne rouge après sa défaite à Getafe (2-1). Real Oviedo, Valence et Majorque ne comptent que 9 à 8 points, déjà distancés dans la course au maintien.

Résultats complets

Vendredi 31 octobre : Getafe–Gérone (2-1)

Samedi 1er novembre : Villarreal–Rayo Vallecano (4-0), Atlético Madrid–Séville (3-0), Real Sociedad–Athletic Bilbao (3-2), Real Madrid–Valence (4-0)

Dimanche 2 novembre : Levante–Celta Vigo (1-2), Alavés–Espanyol (2-1), FC Barcelone–Elche (3-1), Betis Séville–Majorque (3-0)

Lundi 3 novembre : Real Oviedo–Osasuna (0-0)