Les rencontres de la 13e journée du championnat de Ligue 1 tunisienne se déroulent du mardi 4 au jeudi 6 novembre 2025, avec un coup d’envoi prévu à 14h30 pour l’ensemble des matchs.

Mardi 4 novembre

Avenir sportif de Soliman – Union sportive de Ben Guerdane (Al Wataniya 2, en différé)

Jeunesse sportive kairouanaise – Avenir sportif de Gabès (Al Wataniya 1)

Mercredi 5 novembre

Avenir sportif de la Marsa – Club athlétique bizertin (Al Wataniya 2, en différé)

Olympique de Béja – Club sportif sfaxien (Al Wataniya 2)

Étoile sportive du Sahel – Espérance sportive de Zarzis (Al Wataniya 1)

Étoile sportive de Métlaoui – Union sportive monastirienne (Al Wataniya 1, en différé)

Jeudi 6 novembre

Espérance sportive de Tunis – Jeunesse sportive d’El Omrane (Al Wataniya 2)

Stade tunisien – Club africain (Al Wataniya 1)

👉 Cette 13e journée s’annonce particulièrement animée, avec notamment le choc de jeudi entre le Stade tunisien et le Club africain, ainsi que le déplacement délicat du CSS à Béja.