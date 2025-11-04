Le gouvernement a inscrit, dans le projet du budget économique 2026, plusieurs axes liés au secteur bancaire et au financement de l’économie. L’examen du dossier des banques mixtes et celui des créances classées figurent parmi les priorités.

Renforcement du rôle du secteur bancaire

Selon le document budgétaire, l’action gouvernementale se concentrera sur le renforcement du rôle du secteur bancaire dans la garantie des financements nécessaires à l’économie nationale. L’objectif affiché est de préserver la stabilité du système financier et de consolider ses fondations.

Restructuration et accompagnement des institutions financières

Parmi les mesures prévues, le gouvernement entend lancer des programmes de restructuration des banques mixtes et de la Banque de financement des petites et moyennes entreprises (BFPME). Il prévoit également le développement des services de la Société tunisienne de garantie (SOTUGAR) afin de soutenir davantage les projets d’investissement et les PME.

Suivi des réformes bancaires et gestion des créances

Les autorités comptent poursuivre le renforcement du contrôle sur les établissements bancaires et appliquer la stratégie d’examen des créances classées. Ce dispositif inclut aussi le suivi des plans stratégiques de réforme adoptés par les banques.

Continuité des initiatives engagées en 2025

Ces orientations s’inscrivent dans la continuité des actions entreprises en 2025 pour encadrer le secteur bancaire. Ces initiatives visent à préserver la stabilité financière et à répondre aux besoins des opérateurs économiques, dans un contexte marqué par un ralentissement du crédit et une hausse des créances.

Durant l’année 2025, la Banque Centrale de Tunisie a émis deux circulaires : la première (n°1/2025) sur la couverture des risques potentiels et la prévention de la détérioration de la qualité des actifs, et la seconde (n°2/2025) sur l’encadrement de la distribution des dividendes, dans une logique de consolidation des fonds propres.